Il centrale portoghese del Real Madrid, Pepe, ha scelto di non rinnovare il contratto in scadenza a fine stagione. I motivi risiedono principalmente nel rapporto non eccelso con Zinedine Zidane a cui si aggiungono, secondo marca, anche le numerose offerte arrivate per lui dalla Cina. La Juventus è vigile, ma difficilmente potrà competere con i soldi offerti al giocatore dai club asiatici.