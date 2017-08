C'è grande fermento intorno al nome di Kwadwo Asamoah, esterno classe '88 da anni alla Juventus. Sembra che il ghanese sia in procinto di lasciare Torino, ma, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe un ostacolo. Si tratta di mister Massimiliano Allegri, che spinge per la conferma del calciatore. Il livornese lo chiede come alternativa ad Alex Sandro e lo ritiene utile anche nel lotto dei centrocampisti, quindi starebbe bloccando la trattativa per il suo trasferimento al Galatasaray.