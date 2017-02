Rientrata a Torino dopo la trasferta vittoriosa di ieri a Crotone, la Juventus si è già rimessa al lavoro agli ordini di Max Allegri sul campo di allenamento di Vinovo. Il tecnico toscano dovrà vedersela con le notizie provenienti dall'infermieria: l'unica buona riguarda Claudio Marchisio, il quale si è allenato regolarmente col gruppo e scalpita per un posto dal 1' domenica sera a Cagliari. Nel reparto difensivo, invece, è fortemente in dubbio la convocazione di Andrea Barzagli: il difensore centrale bianconero, infatti, è uscito malconcio ieri dallo Scida e per lui si teme un risentimento muscolare. In vista della gara del Sant'Elia, Allegri potrebbe riservare una chance dall'inizio Medhi Benatia, tornato da poco in gruppo dopo la Coppa d'Africa.