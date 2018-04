Paulo Dybala ha siglato ieri una meravigliosa tripletta contro il Benevento, che ha cancellato le speranze dei campani di fermare la capolista. Così oggi Tuttosport descrive la prestazione della Joya:



"Tre zampate del leone ferito, Dybala non si spezza: ha dentro di sé la forza per reagire e resuscitare. L’incubo di martedì sera allo Stadium si trasforma in un sabato pomeriggio di gloria a Benevento: certo, le due sfide possiedono appeal e coefficienti di difficoltà opposti, ma per la Joya è importante ritrovarsi e riassaporare il piacere di trascinare la Juventus alla vittoria firmando una tripletta [...] Non è più l’uomo più avanzato della squadra, l’attaccante che allunga e dilata le difese avversarie: adesso ha almeno un compagno davanti a sé, cuce il gioco e attacca gli spazi creati dai compagni, concentrandosi sulle ricezioni tra le linee e sugli inserimenti profondi [...] Ha eguagliato anche una leggenda come Giampiero Boniperti, che prima di ieri era l’unico ad aver segnato in serie A tre triplette in trasferta in una sola stagione (1949-50)".