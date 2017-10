La Juventus è interessata a Faouzi Ghoulam come possibile rinforzo per l'estate. Il laterale algerino non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Napoli ed i bianconeri potrebbero offrire nelle prossime settimane un contratto da 4 milioni di euro a stagione più bonus. Ghoulam, tuttavia, non interessa soltanto ai bianconeri. Stando a quanto scrivono in Inghilterra, infatti, il giocatore interessa anche a Manchester City e Liverpool.