Secondo quanto scrive La Stampa in edicola questa mattina, la Juventus avrebbe messo gli occhi su Emre Can centrocampista in scadenza nel 2018 con il Liverpool. Proprio la data di scadenza del contratto fa del tedesco uno degli obiettivi della Juventus per la prossima estate. Arrivano conferme circa l’interesse per Dahoud, anche lui in scadenza nel 2018 e Tolisso il cui contratto con il Lione, però, termina nel 2020.