Il mercato della Juventus prosegue dopo che i bianconeri hanno portato a Torino i rinforzi che Max Allegri chiedeva per l'attacco. Gli arrivi di Douglas Costa e Bernardeschi blindano un reparto offensivo che adesso è ricco di opzioni, ma Allegri sta anche cercando un centrocampista centrale per allungare le rotazioni in mezzo al campo. Come riporta Tuttosport, i bianconeri hanno messo gli occhi su Andrien Rabiot e William Carvalho mentre restano vive le piste Can e Matuidi che al momento rimane in pole per un eventuale arrivo in bianconero.