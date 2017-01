Evra sembra essersi finalmente deciso: andrà al Marsiglia. Il francese, però, lascia il tanto discusso buco nella rosa bianconera e si apre la caccia al suo sostituto. Kolasinac rimane in ballo, ma diventa sempre meno probabile, e, a oggi, il candidato numero uno diventa Leonardo Spinazzola, classe '93 in prestito biennale all'Atalanta. Le ottime prestazioni offerte in questa stagione hanno spinto la Juve a valutare il suo ritorno a casa, ma per adesso l'Atalanta fa muro. Non vuole privarsi dell'ex Golden Boy del Viareggio in maglia bianconera.