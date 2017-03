La Juve è sempre molto vigile sulle occasioni di mercato che si presentano tra i confini nazionali. Tra queste opportunità ci sarebbe quella dell’ingaggio del centrocampista viola Milan Badelj, alla sua terza stagione in Serie A, che tanto sta facendo bene alla corte di Paulo Sousa. Mediaticamente quello di Badelj non pare essere un nome che scaldi particolarmente la piazza, ma questo no vuol dire che l’acquisto del croato sia una mossa sbagliata: secondo quanto riporta Repubblica, la società sabauda punta come obiettivo principale il ben più chiacchierato Tolisso dell’OL, ma che in caso di mancato arrivo del talentuoso classe ’94, sarebbe intrigata dall’acquisto del centrocampista della Fiorentina, in scadenza nel 2018, che non rinnoverà. Occhio però alla concorrenza delle altre due storiche big italiane, Milan ed Inter, anch’esse interessate alle prestazioni dell’affidabile classe ’89, che potrebbe cambiare casacca con un esborso relativamente contenuto di circa 6/7 milioni di euro.