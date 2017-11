E' una giornata speciale per Claudio. Il centrocampista bianconero, che domani dovrebbe ritrovare una maglia da titolare contro il Benevento,, definito dal Principino sui social "un uomo speciale". In attesa di capire se Massiliano Allegri gli concederà spazio contro i campani all'interno del tanto turnover previsto, Marchisio non può che essere felice nel giorno in cui festeggia chi ha sempre creduto in lui. Tanti auguri anche da parte della redazione de ilBiancoNero.com.