La super prestazione condita da un gol sfoderata a Manchester da Kylian Mbappè contro il City di Guardiola ha lasciato a bocca aperta mezza Europa ed anche diverse squadre italiane, tra cui la Juventus, hanno messo gli occhi sull’attaccante del Monaco. In estate la concorrenza per i bianconeri sarà spietata e, secondo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la Juventus avrà anche un nemico made in Italy: si tratta della Lazio, la cui dirigenza vorrebbe sfruttare i buonissimi rapporti con l’agente del giocatore Jorge Mendes, per coronare il sogno di portare il talento classe 1998 in biancoceleste. Non sarà facile, tuttavia, perché il gioiellino è osservato con attenzioni anche da squadroni di livello internazionale come Real Madrid e Bayern Monaco.