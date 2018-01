Riccardo Orsolini vuole il Bologna: il giocatore di proprietà della Juve e il suo agente spingono per i felsinei, preferiti al Crotone. Il problema è l'Atalanta, che vuole tenere il prestito biennale, in modo tale da riaverlo nella prossima stagione, e non concede nessun diritto agli emiliani. Domani ci sarà una riunione tra Di Campli e la Juve per sbloccare la trattativa con l'Atalanta