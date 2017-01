In Inghilterra danno per certa la cessione in estate di Antoine Griezmann al Manchester United, con l'Altetico Madrid che ha individuato in Alexis Sanchez l'ideale sostituto al francese. Naturalmente, la concorrenza ai colchoneros è viva e racchiude tante squadre, anche perché il cileno non sembra avere alcuna intenzione di rinnovare il proprio contratto con i Gunners, il che implicherebbe un'inevitabile cessione. Oltre al già citato Arsenal e al Psg, c'è anche la Juve che si è detta molto interessata al cileno: in realtà la telenovela tra i bianconeri e il cileno iniziò quando quest'ultimo vestiva ancora la maglia dell'Udinese e chissà che la prossima estate il matrimonio non si possa davvero verificare.