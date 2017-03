L’obiettivo numero 1 della Juve resta sempre e comunque Corentin Tolisso: il centrocampista dell’OL ha tecnica, sapienza tattica e una discreta forza fisica, inoltre è giovane (classe ’94). Insomma ha tutto ciò che cerca la Juventus che infatti è ormai in contatto da mesi con la dirigenza del club di Aulas. Il canale coi bianconeri è ancora esclusivo, preferenziale, ma l’accordo manca, continua a tardare e Marotta vorrebbe evitare beffe di mercato. Il Lione non accetta contropartita, tantomeno Mario Lemina, giocatore che la Juve voleva piazzare (anche nell’ottica di fornire alla rosa francese un calciatore che ricopre, seppure con caratteristiche differenti, la medesima zona del campo). Nulla da fare, solo cash, Jean – Michael Aulas ha così decretato e d’altronde ha lui le carte da gioco in mano. La base d’asta è fissata a 40 milioni, alla Signora non resta che sedersi al tavolo e chiudere la trattativa, senza perdere molto tempo.