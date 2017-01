Il Valencia continua a premere per il prestito di Simone Zaza. E' quanto riportato dal Corriere dello Sport, secondo cui la dirigenza spagnola e quella della Juve si aggiorneranno nelle prossime ore per sbloccare la trattativa. In Serie A, la candidata più vicina all'ormai ex centravanti del West Ham è la Fiorentina, ipotesi che prenderebbe improvvisamente quota se Nikola Kalinic dovesse accettare l'offerta proveniente dalla Cina.