Mattia Perin è pronto ad andare allo Stadium con in suo Genoa a giocare contro la Juve lunedì sera, sebbene non avrà contro il suo "mentore" Buffon: "Gigi oltre ad essere un campionissimo è un amico che dispensa consigli quando siamo in Nazionale - ha detto a Tuttosport - Spero possa rientrare il prima possibile. E' un punto di riferimento per la nostra generazione: parliamo del più forte portiere del mondo per tanti anni e probabilmente uno dei più forti della storia del calcio. Quello che ha fatto lui lo hanno fatto in pochi, se non nessuno. Aspettiamo la conferma del ritiro prima di dire che non giocherà più: è un campione e un leader difficilmente rimpiazzabile. Mi ha dato coraggio nei momenti difficili dell'infortunio, è stato molto importante per me". Si parla anche di mercato: "Io alla Juve? Non posso rispondere, ma la Juve è il top mondiale. Qualsiasi giocatore ambisce a giocare in una squadra così importante. Per ora penso a fare bene con il Genoa. Come si ferma la Juve? Rimanendo rocciosi e affrontandoli con grande coraggio".