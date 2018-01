Laè alla ricerca di un nuovo portiere da affiancare aper la prossima stagione, quando Gianluigidirà definitivamente basta. E Mattia, capitano e numero 1 del, si candida per vestire la maglia bianconera. Queste le sue parole a Tuttosport, in vista del match contro la: "Non ci sarà? Mi spiace perché Gigi oltre a essere un campionissimo è un amico che dispensa consigli quando siamo in Nazionale insieme. Spero possa rientrare il prima possibile anche Szczesny sta facendo molto bene.Siamo in tanti a fare bene, la scuola dei portieri è tornata. Da Gigio, che avrà un futuro luminoso, ai vari Sirigu, Cragno, Sportiello, oltre a tanti giovani in B. E' pronto a dire basta? Aspettiamo la conferma, perché uno come lui può giocare altri anni: parliamo di un campione e di un leader difficilmente rimpiazzabile".- "Con lui ho un bel rapporto e lo devo ringraziare, mi ha chiamato spesso. Ad esempio quando a Pescara non andava bene, in molti mi criticavano: beh, lui mi ha sempre incoraggiato e ha sempre parlato bene di me. E' stato importante perché avere parole di conforto da un portiere come lui ti dà sicuramente coraggio".- "Se chiamassero? Adesso non posso rispondere. Però la Juve è il top mondiale. Qualsiasi giocatore ambisce a giocare in una squadra così importante, ma siamo a gennaio ed è presto.. Per le big è normale avere più numeri 1. Al momento però mi concentro sui 40 punti da raggiungere con il Genoa., il gioco più appassionante e divertente del web. Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati su Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com