Gianluca Pessotto, team manager della Juventus Primavera, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima della sfida contro la Fiorentina: “E’ stata una settimana intensa e difficile per tutti, la Juve ha voluto essere vicina non solo alla famiglia di Astori, ma anche alla Fiorentina stessa e ai suoi tifosi. Davide ci lascia una grande eredità, fatta di valori umani importanti. Il nostro dovere è quello di non sprecarli. Partita importante, contro un avversario di tradizione e contro la squadra che in questo 2018 ha fatto solo risultati positivi. Vogliamo rimanere agganciati al treno dei play-off, questo passa da una prestazione importante. Con la Lazio due punti persi? Sì, c’è rammarico per quel pareggio. Questa è la dimostrazione che dobbiamo giocare le partite con convinzione fino al 95’ e che il campionato è equilibrato a prescindere dalle distanze in classifica. Viareggio? Giocheremo la prima partita martedì, è un torneo importante, una bella vetrina per tutti e vogliamo provare a vincerlo”.