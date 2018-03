Max Pisu, noto comico e tifoso della Juventus, ha concesso un'intervista a Tuttosport: "Allegri? Sui risultati nulla da dire, però mi piacerebbe che la Juventus giocasse un po’ meglio. Ora si aspetta il “gollettino” e se questo non arriva ecco che diventa un problema, come contro la Spal. Ti va bene una, due, tre volte, con la Lazio che batti con un tiro in porta, ma poi...".



MAROTTA E PARATICI - "Nessun dubbio, sono i dirigenti migliori che la Juve potesse avere. Perché sanno gestire bene i soldi incassati, spendendo per avere giocatori all’altezza, di valore, e che magari avevano fatto storcere il naso ad alcuni. Penso ad Alex Sandro, costato 26 milioni e che adesso ne vale il doppio. Oppure allo stesso Dybala che vale almeno 100 e il cui costo all’epoca - 40 milioni - forse non aveva convinto tutti. Marotta e Paratici sono dirigenti di qualità. La verità è che da quando la Juve ha ceduto Zidane può vendere chiunque: visto chi è arrivato dopo il francese...".



DYBALA - "Incedibile? Mettiamola così: di fronte a 150 milioni si può parlare di un’eventuale partenza. Ma più che una questione di soldi occorre valutare le potenziali alternative: se con quella cifra vado a prendere calciatori all’altezza della Juve, tipo Hazard o Isco...".



BUFFON - "Mi piacerebbe che rinnovasse, anche soltanto di un anno. Si interscambierebbe ancora con Szczesny tra campionato e Coppe, o magari al Mondiale per Club...".



AVVERSARIO - "L’Inter. Non mi è mai stata simpatica, ma se penso che dallo scudetto dell’89 fino a Calciopoli non aveva più vinto un tubo: mai stata una rivale... Hanno parlato di “scudetto degli onesti”: a quel punto i nerazzurri mi sono caduti sotto i piedi. Vedere Ibrahimovic e Vieira andar da loro... Peggio dell’Inter non c’è nessuno".



ALLENATORE - "Mi piacerebbe che tornasse Conte, anche se penso sia improbabile. Eppoi con lui in Champions siamo arrivati al massimo ai quarti... Il più bel sogno è Guardiola, Klopp non mi dispiacerebbe".