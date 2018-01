Douglas Costa e Bernardeschi sono in ballottaggio per un posto da titolare lunedì sera contro il Genoa. Come riporta Sky Sport in questo momento per Allegri è il brasiliano a partire in pole position per un posto in attacco dove mancherà l’infortunato Paulo Dybala. Ad oggi è questa la scelta del tecnico ma ci sono ancora diversi allenamenti prima del calcio d'inizio del match di lunedì sera. Gli altri due posti in avanti sono già ‘prenotati’ da Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic.