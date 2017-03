La Juve è in corsa su tutti i fronti e tanti suoi giocatori stanno vivendo un momento esaltante. Tra questi, però, non ci sono Claudio Marchisio e Marko Pjaca. Entrambi non sono considerati titolari e, seppur per motivi diversi, devono rincorrere per trovare spazio. A Vinovo, però, di musi lunghi non c'è traccia. Tutti lottano verso lo stesso obiettivo e Allegri avrà bisogno di tutti in questo finale di stagione ricco di impegni e obiettivi da raggiungere. Il Principino e il croato sono consci di pregi e difetti e del ruolo che possono avere in questa corsa. Eventuali problematiche, saranno rinviate a giugno, ma a oggi non esiste nessun caso.