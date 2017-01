Il fantasista della Juventus Marko Pjaca è intervenuto a JTv pre raccontare le prime sensazioni dopo il rientro dall'infortunio: "Sono felice, è bello essere tornato dopo l'infortunio, la gamba non fa più male. Ora devo lavorare per ritrovare il ritmo partita".



ALLEGRI - "Le sue parole? Sono orgoglioso, mi impegno il più possibile per farmi trovare pronto e giocare il più possibile. Il campionato italiano è difficile, specie nella ricerca degli spazi, devi fare molto movimento".



OBIETTIVI - "Vogliamo vincere lo scudetto, la Coppa Italia e andare il più avanti possibile in Champions League. Con la Lazio sarà importante ricominciare nel modo migliore, saremo davanti al nostro pubblico che regala sempre una grande atmosfera, dovremo concentrarci su quello che sappiamo fare, preparare bene il match e ovviamente vincere".