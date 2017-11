Marko Pjaca è tornato in campo oggi con la Juventus Primavera ed è stato subito decisivo, grazie a una splendida punizione che ha deciso la sfida contro il Milan. Il giovane attaccante croato, rimasto ai box per diversi mesi dopo un grave infortunio al ginocchio, ha parlato così ai microfoni di JTv dopo la partita: "Una prova molto importante per me. Volevo cimentarmi con i ritmi di gara, ed è andata bene. Sono contento per il gol, soprattutto sono contento di essere tornato! La mia condizione cresce, allenamento dopo allenamento, continuo a lavorare per essere al meglio". Lo aspettiamo, dunque, al più presto tra i convocati della prima squadra con Massimiliano Allegri.