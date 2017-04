La Juve ha pubblicato un video a proposito del lavoro di recupero di Marko Pjaca, che ha anche rilasciato alcune dichiarazioni per rassicurare e ringraziare tutti i tifosi: ""Mi sento bene e la cosa più importante è che sia riuscito a ricominciare ad allenarmi. Per ora tutto sta andando per il verso giusto e ne sono felice. Ho allenamento due volte al giorno, ogni sessione dura due-tre ore. Quindi quattro o sei ore al giorno: abbastanza intenso. La cosa più importante per me è il fatto di non essere solo. La mia famiglia e i miei amici mi aiutano molto, sono con me sempre e io sono molto grato a loro. Grazie a tutti i tifosi per il loro supporto e per i loro messaggi. Spero di tornare al più presto possibile e renderli felici".