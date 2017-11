Marko Pjaca è pronto a tornare a disposizione di Massimiliano Allegri. La partita contro la Sampdoria potrebbe garantire al giovane attaccante croato la prima convocazione stagionale o, in alternativa, considerando che resta fuori dalla lista Champions e non potrà scendere in campo contro il Barcellona, la successiva contro il Crotone. Proprio contro i blucerchiati ha visto per l'ultima volta il campo in bianconero la scorsa primavera e si augura di tornare presto al livello di allora, quando si stava guadagnando un posto tra i preferiti del tecnico livornese. Ora, però, il progetto per lui è tutto nuovo. Pjaca sarà il vice-Higuain, per non far rimpiangere il mancato acquisto di Patrik Schick in sede di mercato estivo. L'attacco bianconero attende un ultimo "rinforzo" e il classe '95 scalpita per tornare in campo al più presto.