Marko Pjaca sta cercando di bruciare le tappe per rientrare in campo il prima possibile. L’esterno croato si allena non solo sul rettangolo verde di Vinovo ma anche alla Play Station come testimonia una foto postata dal talento ex Dinamo Zagabria sul proprio profilo Instagram. Pjaca, tra l’altro, ha deciso di immortalare una vittoria bianconera contro il Psg. “Ride bene chi ride ultimo”, il messaggio del croato all’amico sfidante.