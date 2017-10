Marko Pjaca è pronto a tornare. A sette mesi dalla rottura del legamento crociato subita con la Croazia, l'attaccante della Juventus a breve rivedrà il campo per una partita ufficiale, come dichiarato a Sportske novosti: "Sono pronto, mi sono allenato con la squadra per un po' e tra una decina di giorni dovrei giocare con la Primavera. Naturalmente sono consapevole del fatto che mi ci vorrà un po' di tempo prima di ritrovare la forma migliore dopo questi mesi di inattività. Sono convinto però che non ci metterò molto per riprendermi e convincere il mister che sono a sua completa disposizione".



AVANTI CON CORAGGIO - "Non è la prima volta che rientro da un infortunio: alla prima partita i pensieri passeranno e penserò solo al campo, tutto tornerà come prima. Se avessi avuto paura di infortunarmi nuovamente, non mi sarei mai dato allo sport".