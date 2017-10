Marko Pjaca è pronto a tornare in campo. Dopo sette mesi dal gravissimo infortunio al ginocchio subito con la maglia della Nazionale croata, il giovane e talentuoso esterno d'attacco della Juventus è ormai prossimo a tornare a vestire la maglia bianconera, anche se non ancora con la prima squadra di Massimiliano Allegri.



IL RIENTRO - Pjaca, che già da alcune settimane ha ripreso ad allenarsi con i compagni, giocherà con la squadra Primavera nel pomeriggio di venerdì contro la Lazio, in una grande sfida tra deluse in questo avvio di stagione. Il croato classe '95 sarà la stella della sfida, sperando che possa aiutare i giovani bianconeri a rialzarsi dopo il drammatico avvio della gestione Dal Canto. In attesa, poi, di tornare a essere decisivo anche con la prima squadra. La Juventus lo attende a braccia aperte.