Tra i migliori in campo nel derby vinto dalla Juventus contro il Torino, Miralem Pjanic ha parlato a Premium Sport nel post partita: "Stasera siamo stati aggressivi e qualitativi contro una squadra che mette sempre in difficoltà gli avversari; non ci hanno messo in pericolo, abbiamo fatto bene. Oggi ho fatto bene, sono contento e felice che abbiamo giocato bene, siamo contenti. Il campionato è appena iniziato, continuiamo con questo ritmo, dobbiamo giocare bene e non prendere gol. I nuovi ci daranno una mano, c'è tanta qualità e voglia di vincere. Mercoledì risponderemo e cercheremo di vincere, dovremo fare come oggi, cercando di dominare dall'inizio".