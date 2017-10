Il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic ha parlato a Premium dopo il pareggio contro lo Sporting: "E’ un peccato non aver chiuso il discorso della qualificazione. Siamo andati in difficoltà nel primo tempo dove abbiamo facilitato il loro gioco. Nella ripresa siamo stati più alti e abbiamo fatto meglio e siamo riusciti a trovare il pareggio grazie al bel gol di Higuain: la cosa buona è che non abbiamo perso. Adesso prepareremo le partite di campionato e poi penseremo alle altre due sfide di Champions. Avremo il Barcellona a Torino e giocheremo per vincere.”