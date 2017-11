Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, ha commentato da Lisbona l'avventura bianconera in Champions League. Ecco le sue parole, riportate da La Gazzetta dello Sport: "Abbiamo già battuto il Barcellona una volta in casa e possiamo rifarlo: quando verrà il momento ce la giocheremo al massimo, anzi vogliamo fare sei punti nelle ultime due gare".



IL GIRONE - "Dite che le quattro partite giocate finora non sono all’altezza di una squadra vice-campione? La fate più facile di ciò che è, vi assicuro che è dura venire qua e vincere 3 o 4 a 0: forse si sottovalutano gli avversari perché sia Olympiacos che Sporting sono ottime squadre, messe bene difensivamente. Si chiudono e ripartono con forza e velocità: se non li affronti alla perfezione, trovi un po’ di difficoltà, come noi nel primo tempo, ma nel secondo abbiamo mostrato volontà e fatto un gol che vuol dire tanto".



LA PARTITA - "Sono stato troppo basso, ma trovavamo difficoltà a fare uscire la palla e abbiamo regalato troppi palloni. Nella ripresa ci siamo mossi bene tra le linee sia io che Khedira che Dybala e li abbiamo messi in difficoltà".