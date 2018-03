Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, risponde così dopo la vittoria contro l'Atalanta: "Benatia si è arrabbiato per la trattenuta, poi alla fine si è calmato. Peccato per l'ammonizione, ma l'arbitro ha fatto scelte giuste per tutta la partita. Noi siamo contenti di aver allungato e di essere a +4 sul Napoli, il campionato è ancora lungo e dovremo continuare a correre. La difesa? Fa un grande lavoro, per noi così è più facile giocare il pallone e ripartire con qualità. Adesso bisogna pensare a continuare così". Juve-Roma in Champions? "La Roma è un'ottima squadra, ha qualità e sta facendo molto bene. Se prendiamo loro? Chi sarà, sarà. Noi andremo ovunque per vincere e arrivare in fondo, a Kiev".