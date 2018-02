Domani torneranno a suonare le note della Champions League per la Juventus, che attende, allo Stadium, il Tottenham di Mauricio Pochettino. Tra i protagonisti della sfida ci sarà Miralem Pjanic, regista della squadra di Massimiliano Allegri e cercato proprio dagli Spurs qualche anno. E’ lo stesso centrocampista bosniaco a rivelarlo al Telegraph: “C'è stata l'effettiva opportunità quattro anni fa, ma in quel momento ho detto di no perchè ero contento della squadra in cui mi trovavo. Ho fatto la scelta con la mia testa, se ho preso quella decisione avrò sicuramente avuto i miei buoni motivi”



SUL SOPRANNOME - Soprannominato “Il pianista”, ecco cosa ne pensa: “Penso di essere chiamato il pianista per il modo in cui gioco, mi piace come nome. Non segno tantissimi goal, ma quelli che segno sono per fortuna spesso belli. Penso comunque che quel nome derivi dal modo in cui tocco la palla, dal modo in cui tocco il pallone e lo passo ai miei compagni”.



SUGLI OBIETTIVI - “Siamo una squadra molto competitiva e molto affamata che ha come obiettivo quello di vincere la Champions League. C'è però da dire che troveremo di fronte una grande squadra come il Tottenham”.



SU ALLEGRI - “Sono molto bravo a tenere palla, per questo motivo la chiedo spesso ai miei compagni di squadra e successivamente cerco di servirli al meglio. Quando ho firmato il contratto per arrivare alla Juventus Allegri mi ha detto che potrò diventare uno dei migliori registi al mondo. Devo migliorare ma è il mio obiettivo”.