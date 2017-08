Protagonista con un grande assist per Dybala nel 3-0 della Juventus sul Cagliari, Miralem Pjanic ha parlato a Jtv a fine gara: "Ho visto Paulo libero e speravo che Cuadrado mi desse la palla, perché sapevo già cosa farne. Non siamo ancora al meglio, è normale, la forma arriverà piano piano. È stata una bella gara però, siamo stati solidi dall'inizio alla fine, non abbiamo lasciato spazio al Cagliari a avremmo potuto segnare anche più gol se fossimo stati un po' più lucidi. È stato importante non prendere gol, visto che ne avevamo subiti un po' troppi nel pre campionato. Oggi abbiamo svolto un buon lavoro difensivo e poi abbiamo avuto l'aiuto di Gigi che ha parato quel rigore".