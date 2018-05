Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, parla a Rai Sport in vista della finale di Coppa Italia: "Quattro coppe Italia? E’ un traguardo importante. Noi vogliamo scrivere i record e mercoledì vogliamo vincere. Chances? Le chances sono 50 e 50. Affrontiamo una bella squadra, ci aspetta una bella finale. Dobbiamo mettere gli episodi dalla nostra parte".



DOUGLAS COSTA - "E’ quello che in questo finale di stagione sta facendo la differenza. Buffon? Se sente che sia arrivato il momento di smettere, lo celebreremo tutti. Uno così non nasce tutti gli anni":



DOPPIETTA - "Mercoledì entreremo in campo per fare l’ultimo sforzo per prenderci questa coppa e vogliamo festeggiare tutti insieme a Roma".