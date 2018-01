Se Miralem Pjanic sta bene, gioca: questa la regola evidenziata negli ultimi mesi in casa Juventus. Max Allegri ha confermato lo “status” di insostituibile del bosniaco, che anche nella sfida contro l’Atalanta di questa sera partirà da titolare nel cuore del centrocampo bianconero. Di fatto, l’unica partita vissuta da Miralem per tutti i 90 minuti dalla panchina “per scelta tecnica”, in questa stagione, è stata quella di Coppa Italia contro il Genoa dello scorso 20 dicembre. Per il resto, salvo infortuni, Pjanic è stato schierato in cabina di regia. Con buona pace di Rodrigo Bentancur, identificato come la riserva ideale dell’ex Roma.