Intervistato da Premium Sport, il trequartista della Juventus, Miralem Pjanic, ha commentato così la sfida vinta contro l'Inter: "Bella partita contro una grande squadra. Volevamo vincere e ci siamo riusciti, siamo molto contenti. Adesso la distanza ci rende favoriti per lo scudetto, la strada però è ancora lunga. Chi ci spaventa? Il Napoli fa un calcio meraviglioso, complimenti a loro. Vogliamo tenere questa distanza, il campionato non è finito. Facciamo il nostro".



CHAMPIONS - "Stiamo facendo molto bene, per la Champions ci prepareremo al meglio possibile contro un avversario abituato a giocarla. Ma prima vogliamo sei punti in campionato contro Cagliari e Crotone. Il gol di Cuadrado? Straordinario, ma in questa squadra c'è tanta qualità. Poi non abbiamo preso gol e siamo molto contenti.