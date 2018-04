Le parole a Sky, ma non solo. Miralem Pjanic ha rilasciato una lunga intervista anche a Premium Sport, rivelando: "Siamo molto dispiaciuti per il risultato contro il Real. Avevamo aspettative diverse poi nel calcio gli episodi girano a favore o a sfavore e in questo match non ci sono girati bene. Meritavamo di segnare almeno un gol viste le occasioni create e poi davanti avevamo una grandissima squadra che ti può colpire in ogni momento. Ci dispiace, al ritorno sarà difficile ma nel calcio si è visto di tutto e ci prepareremo per andare lì e provare a fare qualcosa di straordinario. In questi quarti di finale ci sono tutte squadre di altissima qualità e quasi tutte sono allo stesso livello.



I gol di Ronaldo? Ultimamente gli riesce tutto, ha fatto una partita straordinaria e ha fatto la differenza. Ha fatto due gol importanti, soprattutto il primo che ci ha fatto male all’inizio e potevamo evitarlo. Quando conta, lui c’è sempre, in Champions ultimamente ne sbaglia pochissime. In generale comunque il Real è una squadra molto forte, ha cambiato pochissimo nelle ultime due stagioni, ha vinto le ultime due Champions ma la Juve può giocarsela. Alla fine la squadra è rimasta in partita, c’era un rigore per noi e avremmo potuto fare gol in più di un’occasione ma la palla non è entrata. Ora però è passata, dobbiamo guardare avanti, dal giorno dopo il mister ci ha detto di pensare al campionato in cui giocheremo una partita molto complicata.



Nel 2010 Real eliminato dal Lione grazie a un mio gol? Nel calcio si può sempre fare risultato, io l’ho già fatto e per me quella resta una serata indimenticabile. Ci crediamo e andremo lì a giocarcela con intelligenza per provare a fare qualcosa di straordinario. Il risultato dell’andata complica un po’ le cose però nel calcio non si sa mai.



Con la Champions compromessa la Juve ora farà come il Napoli e penserà solo al campionato? Noi abbiamo sempre affrontato tutte le partite per cercare di vincerle. Il paragone non si può fare, siamo la Juve e non pensiamo agli altri. Vogliamo vincere il settimo Scudetto di fila che sarebbe un risultato straordinario. Sarà difficile perché anche il Napoli sta facendo benissimo. Ripetersi non è mai semplice, dietro a tutto questo c’è tanto sudore e sacrificio.



Scontro diretto col Napoli decisivo? Dipende da come sarà la situazione in classifica. Vincerlo ci aiuterebbe molto, noi vogliamo mantenere questa distanza o aumentarla se possibile, in modo da chiudere i giochi qui in casa contro il Napoli”.