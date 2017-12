A poche ore dalla vittoria sul Verona, la Juventus è tornata subito in campo. A Vinovo la squadra di Allegri si è divisa in due gruppi: da una parte i giocatori scesi in campo al Bentegodi, dall'altra chi invece è rimasto a riposo. Insieme a questi ultimi ha lavorato anche Miralem Pjanic, che ha svolto l'intera seduta ed è quindi pienamente recuperato in vista del derby di Coppa Italia col Torino.



BUFFON E CUADRADO OUT - Migliorano le condizioni di Mattia De Sciglio, che ha lavorato in parte con i compagni, mentre Juan Cuadrado, Gigi Buffon e Benedikt Howedes hanno continuato con i rispettivi programmi personalizzati e molto difficilmente torneranno a disposizione per mercoledì.