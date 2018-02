"Ho visto la sfida dell'Atalanta contro il Borussia è davvero un peccato perché l'Atalanta ha giocato molto bene". Presenta così la sfida contro la Dea, Miralem Pjanic. Il centrocampista della Juventus avvisa i compagni ai microfoni di Sky: "È un'ottima squadra e dovremo fare attenzione. L'Atalanta ha qualità, corsa e giocatori molto interessanti". La corsa scudetto? È un peccato che il Napoli sia uscito dall'Europa League perché poteva arrivare fino in fondo è magari vincere questa competizione. Io penso che con il Napoli ce la giocheremo fino alla fine è potrebbe essere decisivo lo scontro diretto. Stanno andando a mille all'ora ma noi vogliamo vincere tutto. Siamo qui per vincere lo scudetto, per arrivare in fondo in Coppa Italia e in Champions League, pensiamo tutti a questo in modo compatto. Siamo dei giocatori che puntano a vincere tutto non solo una competizione".



Pjanic lascerebbe tirare una punizione a Dybala per provare a sbloccarsi? "Sì, credo di sì perché Paulo magari ha bisogno di questa iniezione di fiducia. Dobbiamo puntare molto su di lui per questo finale di campionato quindi penso che glielo concederei".