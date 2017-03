Un punto che permette alla Juventus di allungare in classifica sulla Roma ma non di chiudere totalmente il discorso scudetto. I bianconeri di Max Allegri si sono arenati alla Dacia Arena contro un'ottima Udinese andata in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Zapata rimontata da quella di Bonucci nella ripresa. Sbirciando le statistiche della gara c'è un dato che balza all'occhio: la Juve ha azzeccato solo il 15% dei cross effettuati, la metà rispetto all'Udinese. Non a caso, come riporta ilbianconero.com, Gonzalo Higuain ha giocato soltanto 11 palloni.