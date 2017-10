Paul Pogba ha lasciato la Juve per il Manchester United, ma sarebbe potuto finire al Real Madrid. Come racconta Don Balon, il francese poteva davvero diventare un nuovo centrocampista dei blancos, ma l'affare non si è concretizzato per colpa di Cristiano Ronaldo, che avrebbe inserito il nome dell'allora numero 10 della Juve nella lista nera di calciatori con cui non avrebbe mai voluto giocare.