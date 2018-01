Paul Pogba stava per finire alla Nocerina. No, non è fantacalcio ma quanto affermato dall’ex ds del club Marcello Pitino: “In previsione di un possibile ripescaggio in Serie B, abbiamo ingaggiato il portiere Nicola Leali ed assieme a lui avremmo potuto prelevare dalla Juventus anche Paul Pogba – ammette Pitino a Tuttonocerina.com -. All’epoca il centrocampista era alla nostra portata perché Conte non lo riteneva titolare imprescindibile e da noi sarebbe potuto crescere. Così andai ad osservare Pogba direttamente a Villar Perosa durante l’amichevole in famiglia della Juventus. Poi però non si è fatto niente, perché giocatori così forti prima o poi dimostrano il loro valore, e nella Nocerina magari poteva non accadere, però il non averlo portato in Campania rimane comunque il mio rammarico più grande; chissà come avrebbero potuto evolvere le cose se Paul Pogba fosse stato ingaggiato dalla Nocerina.”