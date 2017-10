Milan-Juve 0-2 e bianconeri che tornano a non subire gol. Non succedeva da oltre un mese: l'ultima volta era il 23 settembre e all'Allianz Stadium la squadra di Allegri strapazzava 4-0 il Torino. Per trovare un altro 0 alla voce gol subiti in trasferta, invece, bisogna tornare allo scorso aprile, quando i bianconeri si imposero 2-0 a Pescara. In porta c'era Neto e il marcatore fu lo stesso: doppio Higuain.