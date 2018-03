Dopo la vittoria contro l'Atalanta e la qualificazione alla finale di Coppa Italia, la Juventus è tornata in campo a Vinovo per preparare la sfida alla Lazio. Come si legge sul sito ufficiale del club bianconero, oggi hanno sostenuto una normale seduta i giocatori non impiegati ieri sera contro i bergamaschi, per dedicarsi ad esercizi di atletica e tecnica, di possesso palla e alla partitella cinque contro cinque a campo ridotto, mentre il resto del gruppo ha sostenuto una seduta di recupero.