Il Real Madrid questa sera si gioca i quarti di finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, dopo aver vinto per 3-1 all'andata. Secondo quanto riportato da Don Balon, se i Blancos non dovessero passare il turno sarebbero in diversi a subire le ire del presidente Florentino Perez. Primo tra tutti l'allenatore, Zinedine Zidane, seguito da Gareth Bale e Karim Benzema, già da tempo al centro di diverse voci di mercato. Possibile addio anche per Isco, sogno di mercato della Juventus.