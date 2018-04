La Juventus ha affrontato ben otto volte nel corso della propria storia il Real Madrid a Torino, con sei vittorie conquistate. Anche se la tradizione non inizia nel migliore dei modi, con la sconfitta al Comunale nel 1961/62 contro i Blancos, lanciati da un gol di Alfredo Di Stefano, la storia si è poi evoluta per il meglio. Precedenti senza dubbio più che positivi per i bianconeri, che domani affrontano i Blancos tra le mura dell'Allianz Stadium per provare a conquistare la semifinale di Champions League per il secondo anno consecutivo