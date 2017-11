Gioca poco, Gasperini sembra non vederlo: eppure Riccardo Orsolini in Nazionale dà spettacolo, con l'Under 21 di Di Biagio ha segnato il gol decisivo del 3-2 nell'amichevole contro la Russia. Ha vinto in estate la Scarpa d'Oro ai Mondiali Under 20, premio che in passato è andato anche a qualcuno che di nome fa Leo Messi o Segio Aguero. Non proprio gli ultimi arrivati… Eppure nell'Atalanta solo 5 presenze per 98 minuti di gioco effettivo, solo 40 minuti di Europa League. La Juve, proprietaria del cartellino, è preoccupata: ha dato il giovane in prestito perché potesse giocare e farsi le ossa in Serie A, ma così non va bene. Le ipotesi sono quindi due: o l'attaccante viene alla Juve a gennaio o, ipotesi più probabile, trova una nuova squadra dove poter giocare con continuità. Una soluzione di certo va presa. I buoni rapporti tra la Vecchia Signora e la Dea sono un buon punto di partenza per poter trovare l'intesa.