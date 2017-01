La Juve aspetta una decisione di Patrice Evra. Il francese non ha ancora scelto la sua destinazione e finché essa non sarà nota i bianconeri non possono accelerare per Kolasinac. Da qui la pressione affinché decida il prima possibile e, secondo quanto riferiscono dalla Spagna, precisamente sponda Mundo Deportivo, quella decisione è vicina. Evra sarebbe vicinissimo ad accettare il trasferimento al Valencia, nonostante continui ad attendere un segnale dal Manchester United, il quale, al di là di qualche ammiccamento, non ha fatto i passi concreti del Valencia.