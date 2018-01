La Juventus Primavera pareggia per 1 a 1 contro il Bologna nonostante la superiorità numerica di cui ha goduto per gran parte del secondo tempo. Amaro, a fine partita, il commento del tecnico bianconero Dal Canto ai microfoni di Sportitalia: “Il Bologna non ha rubato niente, nel primo tempo non abbiamo creato grandi pericoli ma sembravamo in condizione di non concedere nulla. La partita di calcio vive sull’episodio ed oggi per questi episodi il Bologna ha meritato di pareggiare. Attacco? Olivieri non segna da due domenica ma non possiamo pensare che se non segna lui siamo con le cartucce scariche. In 10 contro 11 abbiamo forzato delle giocate che non avremmo dovuto fare, ci voleva una miglior gestione. Loria? Ci ha tenuto un piedi, può usare le mani a posta per aiutarci. In un campionato come questo dobbiamo cercare di evitare certi errori. Può capitare che Avenatti segni ma l’espulsione di Zanandrea era da evitare, ci siamo persi in cavolate che non dobbiamo fare.”